Si registrano altre due vittime tra i camici bianchi a causa della pandemia di coronavirus. Si tratta di Leonardo Panini (medico di medicina generale) e Cesare Landucci (internista in pensione ma in attività come libero professionista). Il totale dei decessi tra i medici sale così a 165. Lo comunica la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), che aggiorna la lista dei medici che hanno perso la vita per l’epidemia includendo medici in attività, in pensione e medici in pensione richiamati in servizio per l’emergenza.