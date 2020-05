“Una seconda ondata è temuta da tutti gli scienziati del mondo. La storia delle epidemie ci consegna un elemento ricorrenti ahimé, non possiamo sottovalutarlo e dobbiamo farci trovare pronti. Per esempio aumentando del 115 percento i posti letto in terapia intensiva, o assumendo un numero significativo di infermieri di quartiere, sono tutte cose che servono proprio perché siamo preoccupati per l’ipotesi di una seconda ondata. Dobbiamo farci trovare pronti, e il Paese deve farsi trovare pronto nella sua interezza”. Queste le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, rilasciate ai microfoni di “Sky Tg24” in merito a una possibile seconda ondata di Coronavirus.