Scozzarella: «Ternana reduce dalla vittoria di Palermo, per il Parma non sarà facile»

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Parmalive.com, Matteo Scozzarella, ex centrocampista della Ternana e del Parma e oggi in forza al Cjarlins Muzane in Serie D, ha parlato del campionato della squadra umbra, prossima avversaria degli emiliani:

«La Ternana è reduce dalla vittoria di Palermo. Ultimamente la squadra umbra sta vivendo un periodo migliore rispetto al passato, e sicuramente non sarà una trasferta comoda per il Parma. La Ternana è una buona squadra ed è ben allenata. Il Parma, dal canto suo, al di là degli ultimi due pareggi consecutivi, è prima in classifica e secondo me è la più forte del campionato.

L’unico obiettivo dei crociati è quello di andare a Terni per giocare come hanno sempre fatto e vincere la partita. La Ternana ha avuto delle difficoltà iniziali che hanno causato un avvicendamento in panchina, con Breda che ha sostituito Lucarelli. Subito dopo il cambio in panchina ci sono stati ottimi risultati, con le Fere che hanno potuto migliorare la propria classifica. Gli umbri stanno avendo alti e bassi, come è normale che succeda per una squadra che non inizia bene il campionato e che poi si ritrova a doversi salvare verso la fine».