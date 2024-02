Serena: «Como candidato alla promozione diretta. Vanoli da Serie A»

L’ex calciatore e ora allenatore Michele Serena è stato ospite di “Piazza Affari”, trasmissione di TMW Radio, in cui ha parlato del campionato di Serie B e della lotta promozione:

«Per il Venezia quella di Cittadella è una vittoria importante in cui ha sudato le cosiddette sette camicie. Vanoli andrà in Serie A, spero con il Venezia. Ma se non dovesse essere così, qualche squadra lo chiamerà, anzi credo gli abbiano già messo gli occhi addosso. Sta facendo un lavoro incredibile, che è sotto gli occhi di tutti. Il Como dopo il mercato si è candidato a pieno titolo alla promozione diretta in A, sarà una bella gara con due formazioni propositive e forti».