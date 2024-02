Caos Pisa: i tifosi chiedono l’esonero di Aquilani

È Caos per il Pisa, reduce da un pareggio contro il Modena di ieri sera che non ha smosso la classifica. Dopo la gara contro gli emiliani, i tifosi hanno iniziato a contestare non solo la squadra, ma anche il tecnico, per il quale proprio i tifosi chiedono l’esonero.

Come riportato da “Sestaporta.news”, ci sarebbe stato anche un piccolo alterco tra le due parti, con l’allenatore che avrebbe mandato a quale paese lo stadio proprio dopo i fischi. E proprio i tifosi toscani chiederebbero l’esonero del tecnico.