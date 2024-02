Parma, Pederzoli: «Serie B equilibrata, ogni settimana puoi veramente vincere o perdere contro chiunque»

Il direttore sportivo del Parma, Mauro Pederzoli intervenuto durante il convegno “Le competenze nel mondo dello Sport europeo” organizzato dalla Fondazione Collegio Europeo ha parlato del campionato.

Ecco le sue parole:

«Siamo in una settimana piena con un triplo impegno: bello, siamo contenti e pronti per affrontarla. Questa è una Serie B equilibrata. Dietro non mollano, è un campionato estremamente equilibrato e ogni settimana puoi veramente vincere o perdere contro chiunque. La classifica poi rispecchia questo equilibrio. Bisogna usarla con grande cautela. Dico però con orgoglio che qui a Parma si può pronunciare senza neanche troppo pudore. Passo dopo passo è partito un percorso, mi piace chiamarlo così, sportivo e strutturale. Adesso comincia a vedersi qualcosa di interessante. Abbiamo tanti giocatori importanti, il club è al lavoro con progettualità e visione. Tutto quello che può portarci a migliorare il valore della nostra rosa e il nostro futuro verrà fatto. A che punto siamo? Sono cose che vanno affrontate con calma, il club è sempre al lavoro, molte cose sono state fatte e ufficializzate, tante altre le faremo seguito. L’unica cosa che posso dire è però che questo club lavora costantemente per portare migliorie. Onestamente è un dettaglio, abbiamo obiettivi grandissimi di squadra e individuali. Il successo del club diventa automaticamente quello di ognuno di noi. Il futuro è la partita con la Ternana. Ci sarà tempo per parlare di tutto. Mi sembra che adesso non sia un argomento né caldo né interessante. Del futuro parleremo dopo».