Brescia verso il Palermo: intero allenamento in gruppo per Cistana

Sabato pomeriggio alle ore 14 il Palermo farà visita al Brescia. Rolando Maran potrà contare anche su Andrea Cistana, quantomeno per farlo andare in panchina e fargli riassaporare l’aria della partita. Reduce da un infortunio muscolare, il difensore delle rondinelle si è allenato col gruppo per tutta la seduta odierna ed è dunque recuperato.

Fogliata si è diviso tra lavoro differenziato e quello con la squadra mentre Muca è ancora in differenziato. Sempre meglio anche Lezzerini, che prosegue nel suo lavoro specifico in porta e nel giro di un paio di settimana potrebbe anche essere convocato mentre Andrenacci si è sottoposto a cure per l’infortunio alla spalla. Domani mattina per il Brescia è in programma la rifinitura. A riportarlo è Bresciaingol.com.