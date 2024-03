Bucchi: «Lotta al secondo posto? Palermo squadra meno carica di entusiasmo»

L’ex allenatore dell’Ascoli Christian Bucchi ha parlato a TMW in merito al campionato di serie B.

«Per merito e lungimiranza il Parma è al primo posto. Vincere i campionati è difficile ma bisogna tenere fede ai progetti. Il progetto Pecchia non è andato a buon fine immediatamente, ha l’organico più forte e gioca un bel calcio. Per il secondo posto è una bella lotta con quattro squadre che hanno organici e ambizioni per arrivare fino in fondo: Venezia, Cremonese, Como e Palermo. Oggi forse i rosanero sono quelli meno carichi di entusiasmo alla luce degli ultimi due risultati. Però hanno tutto per reagire. E poi c’è la bellissima rivelazione Catanzaro: un squadra che sta facendo molto bene con un ottimo allenatore e una dirigenza quadrata».