Scontro feroce negli spogliatoi, l’allenatore perde la testa: ‘Siete scarsi’ | Terremoto in Italia e spogliatoio fatto a pezzi

Una scena scioccante negli spogliatoi. L’allenatore si è scagliato contro i giocatori, dopo la delusione: volano parole forti.

Clima teso a fine partita, tesissimo. L’allenatore, deluso dal comportamento della sua squadra all’ennesima sconfitta pesante, non è riuscito a trattenersi e si è sfogato direttamente negli spogliatoi. L’emittente Sky, che ha riportato l’indiscrezione, ha dipinto il tecnico nella pancia dell’Olimpico particolarmente deluso e irriverente nei confronti dei calciatori. Un comportamento che ha ovviamente fatto riflettere alcuni senatori dello spogliatoio.

La rottura sembra ormai imminente, e già nelle precedenti partite c’erano stati segnali scoraggianti. Sul futuro dell’allenatore adesso si alimentano le perplessità, anche per la gestione di un momento cosi complicato dal punto di vista dei nervi. Pare che l’allenatore, al termine della sfida, non si sia preso le proprie responsabilità puntando il dito verso i giocatori.

Nello spogliatoio sarebbero volate parole pesanti, dopo la sconfitta scottante in trasferta. Una situazione che la società dovrà commentare nelle prossime ore, in maniera ufficiale, anche se il club non è ancora intervenuto sulla vicenda.

Tensione dopo la sconfitta: allenatore contro i calciatori

Nel momento di difficoltà massima della stagione, si rompe il rapporto – ormai definitivamente – tra allenatore e giocatori. A dare il colpo di grazia è stata la sconfitta in Champions League, che getta ombre pesanti sul futuro del tecnico. Stiamo parlando di Thomas Tuchel, che in Baviera sta vivendo uno dei periodi più complicati della sua carriera ricca di soddisfazioni ma anche momenti controversi.

L’allenatore campione d’Europa con il Chelsea infatti ha già perso in malo modo lo scontro diretto contro il Bayer Leverkus per 3-0, attirando a sé una quantità immane di critiche. Il suo Bayern Monaco, caduto sotto i colpi della Lazio lo scorso mercoledì, adesso rischia anche l’eliminazione dalla Champions League ma a fare discutere è stato l’atteggiamento del tecnico. Secondo SkySport.de infatti l’allentare avrebbe dato la colpa della disfatta ai calciatori a fine gara: “Non siete così bravi come pensato, devo adattarmi al vostro livello”.

Tuchel, addio a fine stagione e futuro segnato

Dopo tale sfuriata, se dovesse venire confermata, tutti in Germania si aspettano l’addio del tecnico, mentre aleggia l’ombra di Mourinho già su Monaco. Lo special one infatti sarebbe pronto a rimpiazzarlo il prossimo anno, ma c’è da portare avanti la stagione. A preoccupare è stato l’atteggiamento dell’allenatore anche durante la partita, non solo nel faccia a faccia negli spogliatoi, dove quelle riportate rimangono indiscrezioni.

Ma ciò che è stato fatto davanti agli occhi di tutti è ugualmente grave. Un allenatore in balia delle emozioni negative, che agitava le braccia e scuoteva la testa a ogni palla persa dei suoi, quasi rassegnato o infastidito. La stagione è ancora lunga e salvabile, con il Leverkusen a 5 punti e 1 gol da rimontare alla Lazio, ma il destino di Tuchel sembra già segnato.