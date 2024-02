Addio Juventus, Allegri lo ha fatto fuori: “Non può più giocare” | L’annuncio dopo la decisone

L’addio di uno dei top player della Juventus è sicuro. “Non può più giocare”: la società ha deciso dopo la sconfitta con l’Udinese.

La Juventus si trova di fronte a una situazione difficile da gestire con uno dei suoi giocatori, il cui futuro sembra essere sempre più incerto. Dopo una serie di prestazioni deludenti, e la grande amarezza per la sconfitta contro l’Udinese in casa, l’allenatore Allegri avrebbe preso insieme alla società una decisione netta riguardo al calciatore. Anche la critica lo ha ormai bollato come inadeguato e privo di ulteriori chance.

Eppure le alternative non sono mancate nelle scorse partite alla Juventus nello stesso reparto, ecco perché rimane un mistero a detta di molti come il calciatore possa aver trovato spazio e fiducia del mister. Ormai però anche il tecnico livornese si sarebbe reso conto, viste le sue performance in campo.

Questa mossa potrebbe avere conseguenze significative sul futuro del giocatore e sulla strategia della Juventus. È evidente che il club ora dovrà valutare attentamente le alternative, sul mercato, considerando anche il contratto in scadenza nel 2024. Una sua cessione a questo punto sembra certa.

Juventus, l’opinionista non ha dubbi: “È da tre anni che non può giocare”

Piove sul bagnato in casa Juve. Dopo la sconfitta interna contro l’Udinese, che ha di fatto consegnato all’Inter lo scudetto, a Torino è arrivato il momento delle riflessioni. Sul banco degli imputati è finito sicuramente Alex Sandro, protagonista in negativo e colpevole di un errore proprio sul gol del vantaggio dei Friulani.

Secondo il giornalista Riccardo Trevisani il brasiliano è ormai inadeguato per essere titolare nella Juventus. Durante una diretta su Twitch il commentatore Mediaset ha affermato: “È da almeno tre anni che Alex Sandro non può giocare nella Juventus. Perché insistere con lui?”. Adesso Allegri punterà tutto su Rugani, nel ruolo di difensore centrale.

Juventus, Alex Sandro andrà via a giugno: contratto in scadenza

Commettere errori è umano ma perseverare è diabolico. Massimiliano Allegri nell’ultimo periodo si è voluto affidare ancora una volta ad Alex Sandro. Il giocatore però non ha ripagato la fiducia dell’allenatore è messo anche nei guai la Juventus con alcuni errori risultati fatali. Il giocatore dopo aver sfruttato male le sue chance adesso sembra veramente ai margini e il contratto in scadenza nel 2024 non dovrebbe essere rinnovato.

Su di lui inoltre pesa anche un altissimo ingaggio, e la società la prossima estate vuole alleggerire il monte ingaggi. Brasiliano guadagna infatti 6 milioni di euro a stagione che tradotto per le casse biancone ere vogliono dire 11,11 milioni di euro. In questo senso giunto sta già muovendo per regalare ad allegri un altro difensore centrale, ma nel frattempo dovrebbe trovare spazio nelle prossime gare di campionato Rugani che ha dimostrato di essere affidabile nelle recenti uscite della Juventus.