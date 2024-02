Buffon massacrato, attacco spietato ai danni dell’ex numero 1 | È successo tutto all’improvviso

Accuse pesanti arrivate sul conto del portierone campione del mondo del 2006, che hanno lasciato senza parole i suoi fan e tutto il mondo del calcio.

La scorsa estate un vero e proprio monumento del calcio italiano ha appeso gli scarpini, o meglio i guantoni, al chiodo. Dopo oltre un ventennio di onorata carriera infatti Gigi Buffon si è ritirato.

Nonostante non giochi più a calcio però la sua presenza nel mondo del pallone continua a farsi sentire. L’ex Juve e Parma infatti è diventato capo delegazione della nazionale italiana, ruolo che in precedenza ricopriva il povero Gianluca Vialli.

Ma oltre a far parlare di se a livello istituzionale, di recente Gigione è salito alla ribalta a causa di un duro attacco rivolto nei suoi confronti, che ha lasciato tutti senza parole.

Le pesanti accuse nei confronti di Gigi

Qualche giorno fa l’ex portierone della Juve ha parlato durante la puntata del podcast The BSMT di vari temi legati alla sua carriera. Tra i tanti gli è stata posta una domanda sulle motivazioni per cui il PSG non riesce a vincere la Champions League, e Buffon ha risposto puntando il dito contro l’ambiente, che, nonostante sia sempre ricco di campioni, non riesce a dare grande equilibrio, proprio anche a causa della grande presenza di questi.

Queste dichiarazioni però sembrano aver infastidito Jerome Rothen, ex centrocampista francese che ha militato per diversi anni nel club transalpino. Il 45enne, intervenuto ai microfoni di RMC Sport, ha risposto per le rime all’ex estremo difensore della nazionale azzurra, affermando che lui stesso non ha fatto granché per cambiare le cose.

Le parole di Rothen

”E’ una cosa ricorrente da parte delle vecchie leggende. E’ arrivato perché la zuppa è buona e perché c’era una politica che faceva sì che se avevi un nome, anche a 35, 36, 37 anni, il PSG ti avrebbe accolto a braccia aperte. Ma quando ti viene dato tanto il minimo che si dovrebbe fare è cercare di migliorare le cose”.

”Il suo passaggio è stato catastrofico e mi sarebbe piaciuto sentirglielo dire. Lasciamo che ci dia la spiegazione del fallimento sportivo, è l’unico che lo sa. Il PSG è come uno straccio: appena arriva la Champions gli stranieri che sono passati per il club parlano del PSG. Ma lasciate stare il club, non lo avete portato avanti. E Buffon è uno di questi”.