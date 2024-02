Allegri e Giuntoli, rottura totale: scontro feroce sul mercato | L’allenatore capovolge tutto e lo toglie dai titolari

Mare mosso in casa Juve. Allegri non segue Giuntoli sul mercato, tra i due è subito scontro.

Il rapporto tra l’allenatore della Juventus, Allegri, e il direttore sportivo Giuntoli sembra essere al centro di una controversia dopo una mossa del tecnico. Allegri infatti sembra aver bocciato un acquisto di mercato voluto fortemente dal dirigente, che tanto si era impegnato negli scorsi mesi.

Tuttavia, l’allenatore sembra non essere convinto fino a questo momento delle potenzialità del giocatore. Questo considerando i minuti giocati, e le scelte del tecnico toscano, che a sorpresa ha deciso di non concedergli l’opportunità di dimostrare il proprio valore. Il tutto ha sollevato interrogativi, sulla coerenza e sull’armonia all’interno della Juventus, con alcuni che suggeriscono che ci possano essere divergenze di opinioni tra l’allenatore e il direttore sportivo riguardo alle strategie di mercato e alla gestione della rosa.

Ad Allegri sarebbe stato detto di puntare sui giovani, e l’allenatore sarebbe eseguendo, anche a costo di lasciare fuori nuovi acquisti. La linea tra strategia e preferenze, come al solito, rimane molto sottile.

Juve, Allegri tiene ancora fuori il nuovo acquisto: i dubbi di Giuntoli

Ancora una bocciatura per Alcaraz. Il giovane, arrivato a Torino a sorpresa a gennaio, dopo un blitz di Giuntoli, non sta trovando spazio in una Juve in difficoltà. E il mancato impiego da parte di Allegri, anche in attimi della partita che in realtà avrebbero fatto pensare a un suo subentro, ha fatto emergere qualche perplessità sulla situazione.

Che società e parte tecnica non si siano allineati nelle scelte di mercato? Giuntoli ha strappato alla Premier League il centrocampista argentino; tanto talento e un riscatto da 50 milioni – che non verrà a meno di clamorosi colpi di scena pagato a fine stagione -. Ma proprio nel momento della stagione in cui serviva uno strappo, in molti si sono chiesti: “Perché non provare Alcaraz?”. Il centrocampista ha messo nelle gambe appena cinque minuti, contro l’Inter. Nessun minuto nemmeno contro l’Udinese; quasi un’imposizione da parte di Allegri, e adesso rimane da capire se si sia trattato di strategia o di indifferenza.

Allegri, le scelte fanno discutere: 5 minuti per Alcaraz

Dopo le critiche per il mancato impiego di Rugani, e la scelta di Alex Sandro rivelatasi poi disastrosa contro l’Udinese, per Allegri continuano a piovere critiche. Il tecnico ha concluso un mini ciclo terribile, dove ha perso in totale 8 punti dall’Inter (pareggio con l’Empoli, sconfitta nel derby d’Italia e sconfitta con l’Udinese) in malo modo.

A far discutere le scelte dell’ex Milan, che deciso di tenere fuori Alcaraz, nuovo acquisto. Magari il tecnico non lo vede ancora pronto per il calcio italiano, o magari le sue qualità tattiche non lo convincono ancora a pieno. Sta di fatto che la società proverà a capire perché il calciatore arrivato a gennaio per dare una mano in un momento cruciale, non sia ancora stato impiegato. Per l’argentino solo 5 minuti, e tanta panchina.