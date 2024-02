Caos in campionato, sospendono tutte le partite | Tifosi fuori controllo: cosa sta succedendo

Il campionato non sarà più lo stesso dopo tutti questi stop. Ecco che cosa è successo e come tornare alla normalità.

Non chiamatelo semplicemente patriottismo. I tifosi hanno scelto da tempo da che parte stare e, a differenza di paesi più tolleranti come l’Italia, alcune decisioni non possono passare inosservate.

Ecco perché siamo arrivati a questa situazione. Il calcio è della gente ed è anche grazie agli introiti provenienti dal botteghino se questo sport zoppica ma non cede rispetto ad altri. Merito di un tifoso medio che è ancora molto appassionato ma che vuole dire la sua sempre con maggiore peso e trasparenza.

I club dal canto loro non possono restare a guardare e devono dare risposte. Non solo tra campo e scrivania ma anche a livello manageriale e quindi di strategia. Tutto il movimento, per funzionare come un orologio svizzero, ha bisogno del funzionamento di tutte le sue componenti.

Quando si ferma una componente si ferma tutto il movimento. È successo in un paese che ha dei valori oltre il calcio. Quando c’è un senso di comunità alcuni aspetti vanno salvaguardati e protetti. Ecco di quale campionato stiamo parlando.

Stop alle partite

È il caso della Bundesliga, il campionato tedesco finito al centro della cronaca sportiva. Che cosa è successo? Le polemiche hanno portato a nuovi stop di gare previste dal calendario e molto attese dai tifosi. Un momento davvero delicato per lo sport in generale, che rischia seriamente di perdere sostanza e credibilità agli occhi di milioni di appassionati.

I motivi possono essere diversi ma il filo conduttore sembra essere sempre lo stesso: difendere il movimento da influenze esterne o da attori che non vengono visti di buon occhio da chi ha sempre interpretato e vissuto il calcio in una certa maniera.

Ecco cosa è successo

Come riportato da TMW sono stati diversi i motivi che hanno portato alla sospensione di alcune gare in programma in Germania. Dopo la sospensione di Colonia-Werder Brema per un’invasione in campo di macchine telecomandate, anche Hoffenheim-Union Berlino e Mainz-Augsburg sono state sospese per qualche minuto.

La gara tra Hoffenheim e Union Berlino è stata condizionata dal lancio di palline da tennis in campo. Dopo qualche momento di stop e di imbarazzo, la gara è stata regolarmente portata a termine. I tifosi non staranno a guardare e sono previste altre azioni contro un sistema che si sta allontanando da una visione più genuina di questo sport.