Napoli, non può andare peggio di cosi: abbandonano la squadra e se ne vanno | Rottura totale

Ancora polemiche in casa Napoli. Due calciatori abbandonano la squadra di punto in bianco: i tifosi non credono ai loro occhi.

Il Napoli, campione d’Italia in carica, sta attraversando un periodo molto complicato in campionato. Un andamento evidenziato anche dal deludente pareggio interno ottenuto contro il Genoa nell’ultima giornata di campionato. La squadra partenopea è stata costretta a rincorrere il risultato, ottenendo un 1-1 che ha lasciato i tifosi delusi e preoccupati.

Ciò che ha attirato l’attenzione non è stato solamente il risultato negativo, ma anche il comportamento di alcuni giocatori che, al termine della gara, sono usciti dal campo senza salutare i tifosi. Gli azzurri non sono nuovi a problemi ambientali e di spogliatoio, ecco perché un gesto del genere in un momento delicato come questo ha fatto molto discutere. Questa mancanza di rispetto, percepita dai tifosi, ha generato malcontento tra i sostenitori, alimentando voci di una possibile rottura tra squadra e tifoseria.

La situazione si complica ulteriormente considerando che il Napoli si trova attualmente al nono posto in classifica, a pari punti con il Torino. Questo scollamento tra prestazioni deludenti e atteggiamenti discutibili potrebbe portare a un’importante riflessione da parte della dirigenza del club.

Napoli, frattura tifosi-calciatori: se ne vanno dal campo in due

Una scena che non è andata giù ai tifosi del Napoli. Al fischio finale del pareggio – dal sapore di sconfitta – casalingo contro il Genoa, tutti i giocatori del Napoli sono andati sotto la curva come di consueto per salutare i tifosi. Capo chino, volti delusi, quasi a chiedere l’assoluzione del pubblico per un’altra prestazione deludente. Tutti, tranne due calciatori, che invece hanno preso la via degli spogliatoi.

Si tratta di Anguissa e Rrahmani, i quali a differenza dei compagni hanno imboccato il tunnel. Un gesto che ha dato molto fastidio ai tifosi, soprattutto per la sua forma. I due infatti sembrano lasciare il campo di proposito per evitare il confronto, e dalla Curva del Napoli i tifosi sono esplosi dalla rabbia. Successivamente è arrivato anche il chiarimento tra alcuni tifosi e i calciatori.

Anguissa a colloquio con i tifosi: “Non si esce dal campo così”

Successivamente su Twitter è comparso un altro video con protagonista Anguissa. Il centrocampista è ripreso durante un incontro casuale in auto con alcuni tifosi del Napoli. Nel video si vede il calciatore abbracciare i tifosi con una mano intorno al collo, chiedere scusa per le recenti polemiche.

I tifosi, mostrando il loro sostegno davanti al calciatore, hanno ribadito di essere sempre al fianco della squadra: “Siamo sempre con voi in campo, siete 11 più noi“. Tuttavia, un tifoso, mentre Anguissa li abbracciava, gli ha ricordato l’importanza di non abbandonare: “Non si esce cosi dal campo!“.