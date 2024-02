Juve, ci vediamo in primavera: infortunio e stop lunghissimo | Allegri disperato

La Juventus deve fare a meno del leader dello spogliatoi. Infortunio e stop lunghissimo: Allegri è spalle al muro.

Non è un momento positivo per la Juventus, che con i recenti risultati deludenti ha salutato quasi definitivamente la corsa Scudetto. Problemi che soprattutto da un reparto hanno fatto preoccupare i tifosi, e in questo senso Allegri non è riuscito a risolvere le problematiche. Semmai, a detta di molti, ha contribuito alla debacle.

Ma in casa bianconera piove sul bagnato, perché proprio il reparto più in difficoltà della squadra deve salutare per un lungo periodo uno dei suoi uomini migliori, quello che ha dato più garanzie e ha tolto spesso le castagne dal fuoco.

Un infortunio arrivato la scorsa giornata di campionato, che dopo gli esami si è rivelato importante. Il giocatore dovrà saltare sfide fondamentali per il cammino in Campionato, e adesso la palla passa ad Allegri, che dovrà intervenire e tamponare per fare fronte all’assenza.

Juventus, adesso è emergenza: e la difesa balla

Una difesa che non da più certezze. C’è anche questa tra le motivazione del crollo della Juventus delle ultime giornate. I bianconeri subiscono gol con grande facilità e oltre a una brutta organizzazione difensiva sono arrivati anche errori dei singoli piuttosto clamorosi. Unico a salvarsi era stato Danilo, che con la fascia di capitano al braccio era stato uno dei pochi a salvarsi dalle brutte prestazioni tra Udinese, Inter e Verona.

Ma proprio durante la gara con i gialloblu il brasiliano ha subito un infortunio che lo lascerà fuori dal campo per alcuni giorni. Gli esami, come annunciato dalla Juventus, hanno escluso lesioni ma i tempi di recupero potrebbero essere piuttosto lunghi. Il difensore infatti rischia di saltare il big match contro il Napoli, in programma il prossimo 3 marzo. Danilo potrebbe tornare a disposizione di Allegri in primavera.

Infortunio Danilo: il comunicato della Juventus

Nelle scorse ore è arrivato anche il comunicato da parte della società per informare sulle condizioni del brasiliano. Danilo si è sottoposto agli esami strumentali dopo la gara di Verona. Ecco la nota rilasciata dalla società tramite i canali ufficiali del club: “Gli accertamenti radiologici eseguiti hanno escluso la presenza di lesioni capsulo legamentose e di fratture della caviglia sinistra: il calciatore ha iniziato il programma riabilitativo e le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno“.

Escluse dunque rotture e lesioni, anche se non è ancora certa una data di recupero. Per infortuni di questo tipo solitamente, come riportato da Tuttomercaweb, i tempi di riposo dovrebbero arrivare a due settimane. Non è da escludere che qualora il giocatore reagisca bene possa tornare anche prima in aiuto ai compagni. Molto dipenderà dalle sue sensazioni, giorno per giorno.