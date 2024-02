Si accascia a terra e non si rialza più: inutile ogni tentativo | Aveva poco più di 20 anni

Bruttissime notizie nel mondo del calcio, che ha visto la prematura scomparsa di un giovane ragazzo nel corso della partita di campionato giocata dalla sua squadra.

Una partita di calcio di solito deve essere una festa. Al netto di qualsiasi risultato infatti un match è pur sempre un avvenimento di spettacolo e intrattenimento. Purtroppo però a volte anche questi possono avere dei risvolti drammatici.

Diverse volte infatti nel corso delle partite sono successe delle tragedie, che hanno portato a conseguenze inimmaginabili per coloro che ne sono rimasti coinvolti.

E’ proprio questo ciò che purtroppo è accaduto domenica durante una gara. Un giovane di poco più di 20 anni infatti si è accasciato a terra e non si è più rialzato, perdendo la vita proprio durante l’incontro della sua squadra.

Dramma nel mondo del calcio

Nella giornata di domenica si è giocato in Bundesliga il match tra Red Bull Lipsia e Borussia M’Gladbach valevole per il 22esimo turno del campionato tedesco. La sfida si è conclusa con il risultato di 2-0 in favore dei padroni di casa, che però purtroppo hanno avuto ben poco da esultare. Infatti nel corso della sfida, precisamente poco dopo il gol del vantaggio dei biancorossi siglato da Xavi Simons, un loro giovane tifoso di appena 22 anni ha accusato un malore improvviso sugli spalti della Red Bull Arena, accasciandosi a terra.

Fin da subito si è provato a soccorrere il ragazzo, con il club di casa che ha annunciato tramite lo speaker che c’era bisogno di rianimare una persona sulle tribune con una certa urgenza. Tuttavia il pronto intervento dei sanitari non è riuscito a salvare la vita al povero e sfortunato supporter, che è deceduto poco dopo.

Giornata di lutto per il calcio tedesco

La partita tra le due squadre non si è mai interrotta, forse anche perché non si conoscevano le condizioni del ragazzo, ma dopo l’accaduto i tifosi di casa non hanno più intonato e cantato alcun coro in segno di rispetto.

Dopo il match, saputa la notizia, anche la società ha voluto esprimere un messaggio di cordoglio per il drammatico avvenimento. ”Siamo profondamente feriti e tutti i nostri pensieri in questo momento difficile vanno alla famiglia e a tutti i parenti”. Questo il comunicato ufficiale del Lipsia,