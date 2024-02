Inter, anche Inzaghi traballa: l’ex Juve è pronto a buttarlo fuori | Stavolta è tutto vero

Preoccupazione per Simone Inzaghi, che adesso traballa e vede l’ombra dell’ex Juve: è tornato e pronto a farlo fuori.

Ore delicate per il futuro di Simone Inzaghi. Il tecnico dell’Inter in corsa per Campionato e Champions League ha messo il pilota automatico in Serie A, e dopo aver conquistato la Supercoppa si appresta a vivere un finale di stagione piuttosto emozionante. Uno dei primi crocevia della stagione però passa proprio dall’Europa, in quella competizione che lo scorso anno vide i nerazzurri arrivare a un centimetro dalla gloria.

La Champions League rimane infatti un obiettivo per Inzaghi, ma sulla sua strada c’è già un avversario importante e attrezzato per il colpaccio. Un ex Juve, che minaccia il percorso del tecnico, il quale ha tutta l’intenzione di buttare fuori Inzaghi.

Nelle scorse ore si era ipotizzato un suo possibile forfait in vista dell’incontro, ma l’ex bianconero – già in grado di colpire l’Inter in passato – sarebbe pronto e disponibile per complicare la vita di Simone Inzaghi.

Inter-Atletico, Inzaghi trema: recupero in extremis

Le sorti di Simone Inzaghi passano anche dall’importantissimo ottavo di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. La gara di andata, in programma martedì 20 febbraio a San Siro però, potrebbe risultare più impegnativo del previsto. I colchoneros infatti, che stanno vivendo un buon periodo di forma, durante la scorsa gara della Liga avevano perso uno degli uomini più importanti per infortunio.

Stiamo parlando di Alvaro Morata, il quale era uscito dalla gara contro il Siviglia anzitempo in lacrime, per quello che sembrava un grave infortunio al ginocchio. L’attaccante ex Juve, protagonista di tantissime ottime prestazioni e che ha messo a segno in questa stagione già 19 gol e 1 assist, sembrava destinato all’esclusione in Champions League, ma adesso il suo ritorno per la gara di andata sembra una concreta possibilità.

Morata, ottimismo sul recupero: verso la convocazione

Morata dunque verso la convocazione, dopo che gli esami avevano escluso ipotesi più catastrofiche. L’infortunio al ginocchio, una distorsione del legamento laterale ed un edema osseo, non è stato così grave da impedire all’ex Juventus di allenarsi in queste ore con i compagni. Durante la gara vinta contro Las Palmas dall’Atletico, Morata è rimasto a Madrid a riposare, e sta iniziando ad allenarsi in gruppo proprio in vista della gara di Champions League. Un recupero che faremmo molto contento Simeone, il quale punta ad averlo già per la trasferta di San Siro.

In caso di forfait, al suo posto è già pronto Depay, il quale ha giocato da titolare contro il Las Palmas in un inedito 3-5-2, insieme ad Angel Correa e a Llorente.