“Voglio allenare questo club”: Antonio Conte, ormai è tutto deciso | Da un momento all’altro arriva l’annuncio

Il tecnico salentino ha annunciato quale squadra vorrà guidare nella prossima stagione, con la società che a breve darà l’ufficialità per averlo messo sotto contratto.

Tra i migliori allenatori senza panchina al momento c’è di sicuro Antonio Conte. L’ex ct della nazionale azzurra è fermo ai box dopo l’ultima infelice esperienza al Tottenham di quasi un anno fa.

Nonostante le tante offerte che gli erano state recapitate in questi ultimi mesi, il mister pugliese ha deciso di rimanere fermo per riposare e stare con la famiglia.

Il tempo della pausa però sembra essere ormai finito, e di recente il diretto interessato ha annunciato quale club allenerà nella prossima stagione, mettendo la parola fine alle voci sul suo conto.

Le clamorose affermazioni di Conte

Nelle scorse ore Antonio Conte è intervenuto ai microfoni del Daily Telepgraph, parlando del suo futuro. Il tecnico leccese si è detto pronto a tornare in pista, a condizione che arrivi la chiamata da parte di un club che rispecchi le sue ambizioni. Di seguito le dichiarazioni del mister.

”Ho preso questo tempo per me, per la mia famiglia e per andare a trovare i miei genitori. Mio padre mi ha spinto a rientrare in fretta, ma è importante ricaricarsi, fisicamente e mentalmente. Adesso il mio unico problema è che ho troppa energia e sto dando fastidio a mia moglie. Un giorno mi piacerebbe sollevare la Champions League da allenatore. Ma so che è molto difficile. La gente pensa che sia semplice, ma devi restare nel club giusto, un club che corrisponda alle tue ambizioni, un club pronto a fare l’ultimo passo per vincere la Champions League”.

Su quale panchina siederà il tecnico?

E’ molto chiaro dunque, specialmente dopo queste dichiarazioni, che Conte a fine stagione tornerà a sedere su una panchina. Tuttavia il suo futuro pare incerto, specialmente visto che sono diversi i club interessati a lui e di conseguenza le possibilità sono molteplici.

In tanti parlano di un accordo con il Milan, mentre altre voci ipotizzano un suo clamoroso ritorno alla Juventus. Da non escludere però nemmeno il suo approdo al PSG o al Barcellona, così come una sua nuova esperienza in Premier League, dove in particolar modo il Manchester United ha bisogno di una scossa assoluta, e Conte è uno dei pochi allenatori in grado di poter cambiare veramente le cose.