Scontri Padova-Catania: identificati e denunciati altri quattro ultras

Arrivano ulteriori novità in merito agli scontri accaduti in occasione della finale di andata della Coppa Italia di Lega Pro tra il Calcio Padova e il Catania.

Altri quattro soggetti sono stati individuati dagli agenti della Digos e della questura della città etnea. Nello specifico si tratta di quattro persone di 26, 31, 36 e 48 anni, di cui uno con precedenti per reati connessi alle manifestazioni sportive e già sottoposto a Daspo, mentre altri due con precedenti per reati comuni. Queste persone sono ritenute responsabili dei reati di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale, di scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive. Uno di loro, nel corso dell’invasione, era munito di una tavola di legno e di una cintura borchiata.

L’identificazione di questi quattro ultras catanesi come responsabili di violenza e di altri reati gravi durante la partita evidenzia l’importanza del lavoro di analisi e di indagine svolto dalla Digos e dalla polizia scientifica. Utilizzando i filmati e le immagini dei tornelli di ingresso, insieme alla conoscenza diretta di alcuni degli individui coinvolti, gli agenti sono riusciti a segnalare efficacemente i responsabili alle autorità competenti. Questo incidente solleva anche questioni importanti sulla necessità di misure preventive più efficaci e su come il calcio, come sport e istituzione, possa continuare a lavorare per eliminare la violenza e garantire che gli eventi sportivi rimangano sicuri e accoglienti per tutti i partecipanti.