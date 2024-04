Carrarese, Imperiale: «Playoff campionato a parte. Palermo esempio perfetto»

Il difensore della Carrarese, Marco Imperiale, ha parlato ai microfoni di “TMW Radio” nel corso di “A Tutto C” esprimendosi su vari temi.

Ecco le sue parole:

«C’è una grande rivalità senza dubbio e si è visto anche domenica in campo. Spero di esser stato all’altezza del ruolo di capitano. Rammarico per il secondo posto? Si, senza dubbio. Il rammarico c’è ed è tanto. Il nostro obiettivo ora è quello di arrivare ai playoff come miglior terza dei tre gironi, è nelle nostre possibilità e proveremo a raggiungere questo obiettivo. Carrara è una grande piazza, i tifosi ci sostengono in ogni momento, dalle trasferte alle gare in casa. È una società ambiziosa con una tifoseria che ci accompagna sempre. Nelle società di oggi è raro avere le possibilità che ci sono qui a Ferrara».

«Peggior avversario ai playoff? Ad ora guardando il percorso che ha fatto il Vicenza con il cambio d’allenatore loro sono la squadra più pericolosa in questo momento. I playoff poi sono un campionato a parte, a prescindere dal posizionamento della squadra l’entusiasmo può creare un ambiente che ti può far vincere le partite e fare la differenza. L’anno del Palermo che ha vinto i playoff dopo aver chiuso la stagione al quinto posto è l’esempio perfetto. È un percorso dove devi sempre dimostrare partita dopo partita».