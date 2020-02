«Match contro il Savoia? Sarà una gara molto dura. All’andata il Savoia mi ha fatto una grandissima impressione ed è ovviamente una squadra che ha un altro taglio rispetto alla nostra e infatti la classifica fa capire che sta dando del filo da torcere al Palermo che ad inizio stagione era considerata la favorita. Noi arriveremo a Torre Annunziata in totale serenità perché non abbiamo nulla da perdere e speriamo che sarà una bella partita». Queste le parole del vice presidente del Licata, Danilo Scimonelli, rilasciate ai microfoni di “Oplontini.com” in merito alla sfida contro la squadra campana.