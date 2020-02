«Messina, Palermo, Catania e anche il Trapani hanno problemi economici. Dispiace vedere piazze del genere in difficoltà. La Reggina è stata più fortunata perché ha trovato un imprenditore serio come Luca Gallo». Queste le parole di Giacomo Tedesco, rilasciate ai microfoni di “La Gazzetta del Sud” in merito al calcio siciliano.