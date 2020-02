«Assolutamente no, perché come ho già detto poco fa, la nostra forza durante questa stagione è stata di guardare sempre partita dopo partita; dunque penseremo al Palermo solo ed esclusivamente dopo aver affrontato il Savoia. l calcio è strano e 7 punti non sono né pochi né tanti. Non credo che queste due partite saranno fondamentali per il prosieguo di stagione. Il campionato sarà vinto dal Palermo o dal Savoia, per quello che hanno costruito durante tutto il campionato. Senza togliere nulla al Savoia che è una grandissima squadra e che mi ha impressionato più del Palermo, mi auguro sia il Palermo a vincere il campionato. Occhio però, se il Palermo non dovesse rimanere concentrato, il Savoia ha tutte le carte in regola per raggiungerli». Queste le parole del vice presidente del Licata, Danilo Scimonelli, rilasciate ai microfoni di “Oplontini.com” in merito al duello per la vittoria del campionato tra Palermo e Savoia.