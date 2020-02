«Per non cadere solo nel discorso dell’Atalanta devo dire che in generale sono stati troppi gli errori, fino a determinare molti dubbi sull’utilizzo della VAR. A mio parere ha totalmente fallito. Il suo obiettivo, cioè fornire giustizia in episodi eclatanti, si è risolto nel contrario. La VAR ha finito col creare dubbi anche più grandi». Queste le parole dell’allenatore dell’Atalanta, Giampiero Gasperini, rilasciate ai microfoni di “Sport Week” in merito all’utilizzo del Var.