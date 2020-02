Il Barcellona deve ricorrere al mercato per sostituire Ousmane Dembelè, esterno offensivo dei blaugrana che si è infortunato e starà fuori per 6 mesi. Secondo quanto riporta il quotidiano “Sport” i blaugrana hanno mandato tutta la documentazione a un comitato di specialisti che decreterà se il Barcellona potrà operare sul mercato. Il regolamento della Liga prevede che un club possa essere autorizzato a comprare un giocatore che militi in Spagna o che sia svincolato, nel caso in cui uno degli elementi della rosa riporti un infortunio che richieda un periodo di stop superiore ai 5 mesi. Il francese starà fuori 6 mesi e tra i possibili sostituti c’è una vecchia conoscenza del nostro campionato, ovvero Ante Budimir, attaccante che ha militato nel Crotone e che attualmente gioca nel Maiorca.