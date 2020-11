Intervenuto in conferenza stampa, Giuseppe Scienza, tecnico del Monopoli, ha espresso tutto il suo rammarico per il pareggio ottenuto contro il Bisceglie. Ecco le sue parole:

«Esprime rammarico mister Scienza dopo il pareggio ottenuto in extremis dal Monopoli nel derby contro il Bisceglie: Bastava gestire il finale con un po’ di serenità, la partita era finita.





Siamo ancora in work in progress. Oggi abbiamo fatto grande esperienza. Sono arrabbiatissimo perché gol si può prendere sempre, ma è incredibile il modo in cui il gol è stato preso. I ragazzi per il resto sono stati bravi perché hanno fatto una partita importante. Pazienza, alcuni aspetti vanno ancora migliorati.

Palermo? E’ una delle squadre più in forma del campionato, costruita per vincere. Sarà una gara difficile, ma pochi fronzoli. Dobbiamo giocarcela».