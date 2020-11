Attraverso un post pubblicato sulla propria pagina “Facebook”, il Monopoli ha riportato le ultime notizie in merito alla preparazione della squadra biancoverde al match contro il Palermo. Ecco il messaggio del club:

“Dopo il match disputato ieri, biancoverdi subito in campo per preparare al meglio la trasferta di Palermo.





Oggi e domani allenamento allo stadio per i ragazzi di mister Scienza”. In basso il post in questione.