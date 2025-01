Schira: “Venezia, per l’attacco piacciono Belotti e Fila”

In queste ultime ore il Palermo sembra intenzionato a fare sul serio per Joel Pohjanpalo (CLICCA QUI). Infatti il Venezia si starebbe guardando attorno per non farsi cogliere impreparato qualora arrivasse un’offerta irrinunciabile per il finlandese. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira i veneti avrebbero messo nel mirino due profili, ovvero Andrea Belotti, in forza al Como, e Daniel Fila, per il quale sono stati avviati dei contatti con lo Slavia Praga.

L’interesse per i due giocatori potrebbe essere un chiaro segnale di come l’arrivo di Pohjanpalo in rosanero, seppur difficile, non è impossibile. Nelle prossime ore potrebbero seguire importanti aggiornamenti sull’asse Venezia-Palermo.

#Venezia are working to sign a new striker: they are interested in Andrea #Belotti (Como) and Daniel #Fila (Slavia Prague). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 21, 2025