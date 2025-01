TMW: “Nuova avventura per Embalo. L’ex Palermo vicino al Ciliverghe Mazzano”

Carlos Embalo si prepara ad una nuova esperienza in Serie D. L’ex giocatore del Palermo, arrivato in estate alla Scafatese, non ha trovato lo spazio desiderato, scendendo in campo solamente quattro volte per un totale di 74 minuti. L’attaccante ha già le valigie pronte, tanto che – riporta Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com – sta per risolvere il contratto con il club campano per poi passare al Ciliverghe Mazzano, squadra del Girone B. Nelle prossime ore è attesa la definitiva fumata bianca.

