Balotelli: «Sono ancora un giocatore del Genoa, anche qualcuno non lo vorrebbe»

In questi giorni di calciomercato invernale si sta discutendo molto sul futuro di Mario Balotelli. Arrivato al Genoa pochi mesi fa, su richiesta di mister Alberto Gilardino prima del suo esonero, il giocatore ha collezionato pochi minuti in rossoblù, complice, probabilmente, anche il rapporto mai sbocciato col tecnico Patrick Vieira. L’ex attaccante del Milan ha fatto chiarezza sul proprio futuro attraverso le proprie Instagram Stories: “Per favore non cominciate a inventarvi cosa farò e dove andrò. Sono ancora un giocatore del Genoa, anche se qualcuno non lo vorrebbe. Ho rispetto soprattutto dei tifosi e poi della società”.

