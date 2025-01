Di Marzio: “Palermo, si cerca l’intesa per Pohjanpalo. La richiesta del Venezia”

Il Palermo è intenzionato a fare sul serio per arrivare a Joel Pohjanpalo. L’intenzione del nuovo direttore sportivo Carlo Osti è di regalare a mister Alessio Dionisi un vero e proprio colpo da novanta per inseguire l’obiettivo promozione. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto giornalista di calciomercato, il Venezia è disposto a privarsi del suo capitano qualora ricevesse un’offerta da quattro milioni, mentre i rosanero avrebbero messo sul piatto 2,5 milioni di euro. Il club siciliano continua a lavorare per trovare l’intesa e, nelle prossime ore, potrebbero seguire importanti aggiornamenti.

