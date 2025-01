Il Secolo: “Sampdoria, si pensa al ritorno di Nuytinck”

La Sampdoria è attivamente alla ricerca di rinforzi per la propria retroguardia e tra i nomi emersi c’è quello di Bram Nuytinck, un volto noto ai tifosi blucerchiati. L’ex difensore, che ha vestito la maglia della Sampdoria per sei mesi, è rimasto impresso nei cuori dei sostenitori per il suo grande impegno durante il suo precedente periodo al club.

Attualmente in forza al Nec, in Olanda, Nuytinck ha recentemente fatto ritorno a Marassi lo scorso dicembre, ricevendo un’accoglienza calorosa dai tifosi. Questa circostanza ha riacceso l’interesse della Sampdoria per un giocatore considerato una soluzione low cost e affidabile per una difesa che attualmente manca di leader chiari e di stabilità.

Secondo quanto riportato da “Il Secolo XIX”, la dirigenza della Sampdoria sta monitorando la situazione di Nuytinck in vista di un possibile ritorno prima della chiusura del mercato. Il suo arrivo potrebbe portare esperienza e sicurezza alla linea difensiva, offrendo al tecnico un’opzione in più per consolidare il reparto arretrato.