Calciomercato Modena: nel mirino due calciatori dell’Avellino

Il Modena FC, attraverso le parole del proprio dirigente Carlo Rivetti, ha confermato che non ci saranno grandi cambiamenti nella rosa durante questa sessione di mercato. Tuttavia, il club emiliano rimane attento a possibili opportunità, in particolare provenienti dalla Serie C.

Come riportato da parlandodisport.it, il Modena ha mostrato interesse per alcuni giocatori dell’Avellino. Tra questi, spicca l’ex Palermo Leonardo Marson, portiere che potrebbe ricoprire il ruolo di vice di Michele Gagno. In aggiunta, il club gialloblù ha manifestato interesse anche per Alessio Tribuzzi, esterno versatile molto apprezzato sia in Serie C che da numerosi club di Serie B.

Queste mosse di mercato indicano una strategia chiara del Modena: rafforzare la squadra con giocatori che possano offrire alternative valide nelle rispettive posizioni, senza però stravolgere l’equilibrio del gruppo esistente. Resta da vedere se queste trattative porteranno a delle concrete acquisizioni prima della chiusura del mercato.