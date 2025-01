TMW: “Bari, Matino nel mirino del Trapani”

Il Trapani sta mostrando grande attivismo in questa sessione di mercato invernale con l’obiettivo di ristrutturare la squadra e puntare alla promozione in Serie B. Dopo Avellino, Vicenza e Audace Cerignola, anche il Trapani si è inserito nella lista dei club interessati a Emmanuele Matino, difensore attualmente in uscita dal Bari.

Nonostante Matino non abbia trovato spazio in campo con il Bari nella stagione in corso, il suo profilo continua a suscitare interesse nel campionato di Serie C. Secondo le ultime informazioni raccolte da Tuttomercatoweb.com, il Trapani sembra essere in pole position per assicurarsi le prestazioni del calciatore classe ’98.

La mossa del Trapani è vista come parte di una strategia più ampia per rafforzare significativamente la rosa e migliorare le possibilità di successo del club nella seconda metà della stagione. Con questa potenziale acquisizione, il Trapani spera di aggiungere esperienza e qualità alla sua difesa, elementi cruciali per il raggiungimento degli obiettivi stagionali.