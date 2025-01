Tuttosport: “Brescia, anche la Cremonese su Borrelli”

Nonostante una stagione al di sotto delle aspettative, con solo due reti in 18 apparizioni, Gennaro Borrelli continua a essere al centro dell’interesse di mercato. L’attaccante classe 2000 ha attirato l’attenzione non solo del Palermo ma anche della Cremonese, che è alla ricerca di un centravanti e sta valutando profili più esperti.

Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, la Cremonese ha esplorato le possibilità di ingaggiare Christian Gytkjaer del Venezia e Gianluca Lapadula del Cagliari, ma ha intensificato nelle ultime ore le trattative per Borrelli. Tuttavia, il presidente del Brescia, Massimo Cellino, si mostra reticente a concedere sconti, convinto che il valore del giocatore possa aumentare ulteriormente verso la fine del mercato rispetto ai 3,5 milioni di euro offerti dal Palermo.

Il Palermo, dal canto suo, resta attivo anche su altri fronti, come quello di Joel Pohjanpalo, per il quale il Venezia non mostra segni di apertura, considerandolo un elemento chiave per la lotta alla salvezza.