La Nuova Venezia: “Palermo, pronto quadriennale per Pohjanpalo”

Altare, Zampano, Schingtienne e Sagrado), la squadra di Di Francesco ha mostrato compattezza e carattere, specialmente nella prima parte della gara. Tuttavia, gli episodi hanno deciso il risultato: l’errore di Candela, ormai in partenza, e il gol annullato a Oristanio per un fuorigioco millimetrico.

Come riportato da La Nuova Venezia, il mercato tiene banco anche fuori dal campo. Il Palermo punta con decisione su Joel Pohjanpalo, capitano e simbolo del Venezia, con 6 gol stagionali all’attivo. Il club siciliano sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria da 6 milioni di euro, offrendo al giocatore un contratto quadriennale a cifre ben superiori rispetto a quelle attuali. Nonostante l’interesse concreto, il finlandese ha manifestato un forte legame con la città e i tifosi, come dimostrato dall’esultanza “io resto qui” dopo il gol contro il Parma. La decisione finale spetterà a lui.

Sul fronte entrate, il Venezia si muove per il centrocampista spagnolo Kike Perez del Valladolid, mentre è in arrivo il difensore mancino Fali Candé (Metz) e il giovane Alessandro Marcandalli (Genoa). In attacco, oltre ai nomi di Belotti e Shomurodov, si valuta Daniel Fila dello Slavia Praga.

In uscita, Antonio Candela è vicino al Pisa, mentre Gytkjaer sembra destinato alla Cremonese. Si lavora anche ai rinnovi: ufficiale quello di Mikael Ellertsson, che ha prolungato fino al 2028, mentre restano da definire i dettagli per Francesco Zampano, vice-capitano del club.

Il mercato del Venezia si conferma dinamico e decisivo, tra l’obiettivo salvezza e la gestione dei gioielli della rosa.