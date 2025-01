Il Mattino: “Palermo bottega cara. La Salernitana molla Saric?”

La Salernitana punta con decisione a rafforzare il centrocampo e il nome in cima alla lista resta quello di Dario Saric. Tuttavia, come riportato da Il Mattino di Salerno, la trattativa con il Palermo si presenta complicata. Il club rosanero, forte del sostegno economico del City Group, continua a chiedere un contributo economico per il prestito, stimato intorno ai 300mila euro, e un obbligo di riscatto legato alla permanenza in Serie A della Salernitana. Nel complesso, il cartellino del centrocampista italo-bosniaco è valutato almeno 1,5 milioni di euro, cifra non negoziabile considerando che il Palermo lo acquistò dall’Ascoli per 2 milioni.

Saric, che sotto la guida di Dionisi sta trovando poco spazio, ha già manifestato tramite i suoi agenti la volontà di trasferirsi a Salerno. Qui ritroverebbe sia il direttore sportivo Valentini che il tecnico Breda, con la concreta prospettiva di maggiore minutaggio. Nonostante il desiderio del giocatore e l’interesse concreto della Salernitana, il Palermo si dimostra una “bottega cara”, rallentando i negoziati.

Nel frattempo, la dirigenza granata valuta anche alternative. Il Bologna ha proposto Baldursson (classe 2002), mentre dalla Sampdoria potrebbe arrivare Ronaldo Vieira (classe 1998), che fatica a trovare spazio con Semplici. Tuttavia, la priorità resta Saric, con Valentini che potrebbe temporeggiare ancora qualche giorno per cercare di trovare un’intesa.