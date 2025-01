Il Gazzettino: “Il Palermo prova l’assalto a Pohja”

Il Palermo tenta il colpo grosso per rinforzare il reparto offensivo, mettendo nel mirino Joel Pohjanpalo, il capitano del Venezia. L’attaccante finlandese è diventato l’obiettivo primario dei rosanero, pronti a investire una cifra importante per convincerlo a lasciare la laguna e guidare l’assalto alla Serie A.

Tanti complimenti, un punto guadagnato e, ancora una volta, una valigia piena di rimpianti: il Venezia torna da Parma con la sensazione di aver sprecato un’altra occasione. La squadra di Di Francesco, già impegnata in una stagione complicata, deve ora affrontare un’emergenza difensiva aggravata dalle assenze di Altare, Schingtienne, Sagrado, Svoboda e Zampano, cui si è aggiunta quella di Sverko. Questo scenario ha costretto il tecnico a soluzioni di emergenza, schierando giocatori fuori ruolo, come Candela, in procinto di trasferirsi al Pisa, e Haps, ormai sulla lista dei partenti.

Con il Verona dell’ex Zanetti all’orizzonte, lunedì al Penzo, la priorità è ritrovare solidità difensiva e, possibilmente, qualche giocatore recuperato per un match decisivo in chiave salvezza. Intanto, il direttore generale Antonelli sta accelerando sul mercato per consegnare a Di Francesco rinforzi fondamentali. È ormai in chiusura l’accordo per Fali Candé, difensore centrale mancino del Metz, e per Alessandro Marcandalli, giovane talento del Genoa in cerca di spazio.

Sul fronte offensivo, il Venezia deve difendersi dall’assalto del Palermo, pronto a investire su Pohjanpalo per puntare alla Serie A. Sebbene i rosanero abbiano avanzato un’offerta importante, il finlandese ha ribadito il suo legame con la squadra lagunare, come dimostrato dal gesto “io resto qui” dopo il gol a Parma. Nonostante ciò, il mercato resta aperto, con il Venezia che esplora altre opzioni, tra cui Daniel Fila dello Slavia Praga per l’attacco e Kike Perez del Valladolid per il centrocampo.

Nel frattempo, il club ha ufficializzato il rinnovo di Mikael Ellertsson fino al 2028, assicurandosi un tassello importante per il futuro. Come sottolineato da Il Gazzettino Venezia Mestre, la sfida per la salvezza del Venezia è tutt’altro che finita, ma passa inevitabilmente dal mercato e dalla capacità di trovare continuità nei risultati.