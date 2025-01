Pohjanpalo-Palermo, Trevisani: «Trattativa arrivata al controllo dei passaporti»

Il Palermo è a un passo dall’acquistare Joel Pohjanpalo dal Venezia, in una mossa di mercato che sta suscitando grande interesse tra i tifosi rosanero. Il finlandese, dopo un periodo di successo in Serie A, potrebbe ora scendere di categoria nonostante un’offerta che prevede un significativo aumento del suo ingaggio.

La notizia ha catalizzato l’attenzione di molti esperti del calcio, tra cui Riccardo Trevisani, noto telecronista. Durante la sua trasmissione “Fontana di Trevi” su Cronache di Spogliatoio, Trevisani ha espresso sorpresa per l’avanzamento della trattativa: «Sono sorpreso, mi hanno detto che la trattativa è molto avanti, sono arrivati al controllo passaporti».

Trevisani ha poi continuato:

«Pohjanpalo in Serie B ha fatto le fiamme, ed anche in Serie A non stava facendo male. Non so se il Venezia riuscirà a sostituirlo il 20 gennaio. Hanno fatto delle buone partite ultimamente contro l’Inter e Parma, non sono così male. Non puoi sostituire Pohjanpalo con Gytkjaer: ti serve qualcuno che si inserisca bene con la squadra. Non sono neanche così convinto che sia un salto di qualità per il Palermo. Io prenderei una punta forte, visto il business del City Group, che quando vai in A rimane titolare. Pohjanpalo va in A ma dopo un po’ lo devi cambiare se vuoi fare un progetto ambizioso. Non capisco la scelta».