Masterclass di Conference403: anche Fabio Lupo tra i docenti

Conference403 lancia una masterclass esclusiva per coloro che desiderano avviare o consolidare la propria carriera nel mondo del calcio professionistico. Il programma, della durata di tre mesi, offre un’immersione completa nel settore, mettendo i partecipanti a contatto diretto con agenti, direttori sportivi, segretari sportivi, addetti alla comunicazione, preparatori atletici, avvocati e molte altre figure chiave dell’ambiente calcistico.

Questa iniziativa non solo permette di acquisire conoscenze approfondite e specifiche su vari aspetti del calcio, ma offre anche agli studenti più meritevoli l’opportunità di effettuare stage presso rinomate agenzie di procuratori e società di calcio, aprendo così concrete possibilità di carriera.

Uno dei docenti di spicco sarà Fabio Lupo, ex calciatore e direttore sportivo che ha operato anche per il Palermo. La sua esperienza e competenza saranno risorse preziose per gli aspiranti professionisti del settore.