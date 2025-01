Palermo C5 autentico rullo compressore: i rosanero si impongono 5-2 in casa del Ficarazzi

Il Palermo Calcio a5 continua a volare: la compagine rosanero, infatti, vince e convince anche contro il fanalino di coda Ficarazzi sconfitto col risultato finale di 2-5 in favore della squadra guidata da coach Rizzo. Numeri impressionanti per il Palermo C5, migliore difesa del torneo e unica squadra ancora imbattuta nel girone A di Serie C1 (12 vittorie e 3 pareggi), striscia positiva che consente ai rosanero di restare da soli in vetta in campionato.

PRIMO TEMPO:

Classica sfida da testa-coda: il Palermo Calcio a5 prova a imporre il proprio gioco, il Ficarazzi si chiude a riccio tentando di colpire in contropiede. La gara si sblocca alla metà della prima frazione: pressing alto dei rosanero che recuperano palla, Romano alza la testa e serve Russo che non sbaglia l’appuntamento col gol firmando lo 0-1. Dopo il vantaggio il Palermo inizia a giocare sul velluto: su una conclusione murata da Messina (portiere del Ficarazzi) si fionda come un falco Madonia che sigla lo 0-2. Ad una manciata di secondi dalla fine del primo tempo Madonia sbaglia un tiro libero sprecando l’occasione di segnare il terzo gol. Si va all’intervallo con gli ospiti sopra di 2 reti.

SECONDO TEMPO:

Nella ripresa il Palermo C5 continua ad attaccare a testa bassa, forcing premiato dalla rete di Minnone (0-3) che festeggia la sua prima marcatura con la maglia rosanero. Il Ficarazzi, approfittando di una sbavatura difensiva della retroguardia ospite, tenta di riaprire il match con Di Chiara che firma il momentaneo 1-3. La squadra di coach Rizzo, tuttavia, non si perde d’animo e, pochi minuti dopo, un super Russo sale in cattedra siglando in rapida successione l’1-4 e l’1-5 (tripletta per il “Tatanka” rosanero). A fine gara entra nel tabellino dei marcatori anche l’estremo difensore del Ficarazzi: Messina recupera palla e, dopo un’incredibile progressione, prova la botta da fuori area che fredda il portiere rosanero Carollo (subentrato nei minuti finali al posto di Immesi), conclusione che vale il definitivo 2-5. Ennesima vittoria in campionato per il Palermo Calcio a5 che si gode il primato in classifica.