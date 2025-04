SCANDALO IN CAMPIONATO: “L’arbitro è corrotto” | Notte di fuoco dopo la partita

Un vero e proprio terremoto quello che scuote il campionato, accuse pesanti all’arbitro: “È corrotto”. Caos dopo la partita

Una vicenda che, con il passare delle ore, ha provocato un vero e proprio terremoto nel mondo del calcio. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma le accuse sono davvero molto pesanti.

In particolar modo le accuse nei confronti dell’arbitro che è stato giudicato “corrotto”. Non solo dagli utenti dei social network, ma in particolar modo dal presidente della squadra di calcio.

Il quale non gliele ha mandate assolutamente a dire dopo il triplice fischio finale dell’incontro. Lo stesso che ha scatenato non poche polemiche. A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato il portale “Footmercato.net”.

A quanto pare il numero uno del club ha puntato il dito contro il fischietto non solo per la direzione di gara, ma per alcune sue decisioni che avrebbero compromesso l’andamento della partita e del risultato.

Calcio sotto shock, arbitro nel mirino delle critiche: il presidente non le manda a dire

Non si tendono assolutamente a placare le polemiche che arrivano dalla Grecia. Protagonista, di questa vicenda, è l’Athens Kallithea. Il club ellenico si è lamentato dopo l’1-1 rimediato contro il Volos FC nel primo turno della fase playout della Super League (la massima serie greca). Nel mirino delle critiche, come succede in altre occasioni, ci è finito l’arbitro, Christos Vergetis. A scatenare la polemica ci ha pensato il presidente della squadra coinvolta, Ted Philipakos.

Parole fortissime del numero uno contro il fischietto: “Il club annuncia che la prestazione del direttore di gara, nel match di sabato, è un caso di grave incompetenza o di palese corruzione. In ogni caso è una vergogna per la Super League. Questo è solamente un esempio di quello che la società ha dovuto sopportare questa stagione. Basta restare in silenzio, non ne possiamo più. Non si può continuare a macchiare il calcio greco con una immagine del genere”.

Arbitro nel mirino delle polemiche, durissima nota del club: cosa succederà

Una fuoriuscita, quella del presidente, che non è affatto passata inosservata ed ha fatto molto rumore. Fino a questo momento non è arrivata alcuna dichiarazione ufficiale da parte della Federazione calcistica ellenica. La stessa che potrebbe prendere dei sei provvedimenti nei confronti del presidente del club coinvolto.

La nota del club si conclude in questo modo: “Le figure e gli attori più potenti di questo sport affermano di essere patriottici, quindi è difficile capire perché siano soddisfatti di questa situazione. Siamo indietro di 30 anni rispetto ad altri campionati in Europa. Chiediamo a Stephane Lannoy (responsabile arbitri in Grecia, ndr) di agire“.