Schira: “Boscaglia confermato sulla panchina dell’Ancona”

Roberto Boscaglia continuerà a guidare l’Ancona nella prossima stagione. Secondo quanto riporta Nicolò Schira, noto giornalista di calciomercato, l’ex tecnico del Palermo è stato confermato alla guida del club, che è anche alle prese per quanto riguarda il reclutamento di un nuovo direttore sportivo. Dopo la fumata grigia tra Andrea Colombino (Torres), l’Ancona punta forte su Davide Mignemi, ex dirigente del Gubbio.

