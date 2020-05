Fabio Massimo Conti, direttore generale della Fermana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com”: «Le difficoltà derivanti dal Covid-19 sono evidenti, sotto gli occhi di tutti e non vanno sottovalutate, ora più che mai. Mi rimetto ai responsabili sanitari in merito a questa materia, ma penso che sia difficile da attuare in C lo stesso protocollo della Serie A per varie ragioni».