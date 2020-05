Adesso il vento diventa il grande nemico. Secondo quanto riportato da “Corriere.it”, i ricercatori dell’Università di Nicosia hanno appurato che la distanza di due metri può essere sufficiente a proteggere da un eventuale contagio solo nel caso in cui non ci sia vento. In assenza di quest’ultimo, le goccioline cadrebbero vicino a chi le ha prodotte.