Andrea Ammon, direttrice del Centro europeo per il controllo delle malattie, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano inglese “The Guardian”: «L’Europa dovrebbe prepararsi alla seconda ondata di Coronavirus, che non è più una teoria lontana. La domanda principale che dovremmo porci è quanto sarà grande. Il nuovo virus è ancora intorno a noi, circola molto più di gennaio e febbraio. Non voglio essere catastrofica, ma penso che dobbiamo essere realistici e che soprattutto non è il momento di rilassarsi completamente».