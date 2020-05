Situazione drammatica all’ospedale Cardarelli di Napoli. Secondo quanto riportato da “Teleclubitalia.it”, un’altra paziente è risultata positiva al Covid-19. Si tratta del terzo caso in pochi giorni. Adesso sono 12 i contagi registrati nel nosocomio napoletano. La paziente, già sospetta Covid, era stata trasferita nel padiglione specializzato in Oculistica. Ci si interroga sul perché non sia stata collocata nel padiglione dedicato all’emergenza.