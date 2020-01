L’attaccante del Savoia Angelo Scalzone è stato premiato come miglior calciatore over del girone I del campionato di Serie D. L’attaccante classe 1989 ha voluto dedicare un post su Instagram a tutti coloro che lo sostengono, ai compagni di squadra ed ai tifosi citando anche il sogno promozione. Ecco qui di seguito le parole del giocatore del Savoia: “Grazie a tutti quelli che mi hanno votato, ma soprattutto ai miei compagni di squadra e allo staff! I grandi traguardi non si raggiungono mai da soli! Ci aspettano 16 battaglie, sognare non costa nulla e a noi piace!”.