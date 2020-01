Con 17 partite da titolare su 18 gare disputate fin qui dal Palermo ed un gol messo a segno a Locri contro il Roccella, Masimiliano Doda è uno dei giocatori fondamentali dello scacchiere di Rosario Pergolizzi. Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, il terzino destro albanese, uno degli under tesserati dal club di viale del Fante a titolo definitivo, ha parlato così dei pochi cross in area arrivati ultimamente al centravanti Ricciardo: «Certamente mi sento responsabile per questo, anche nell’ultima gara contro il Marsala ho fatto davvero pochi cross. Sappiamo che Gianni è un attaccante che in campo vive di questo, quindi dobbiamo fare di tutto per metterlo a suo agio».