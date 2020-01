Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Ilovepalermocalcio, il terzino destro del Palermo, Masimiliano Doda, ha parlato così del momento dei rosanero: «In noi è scattato qualcosa dopo le due sconfitte contro Savoia e Acireale, ma a livello di gruppo non è cambiato niente. La mentalità nostra è sempre la stessa, vincente, pensando gara dopo gara senza guardare le altre squadre. Entusiasmo dei tifosi è scemato? Non direi , perché la gente che ci viene a vedere al “Renzo Barbera” è sempre tanta. E’ vero, i numeri delle presenze allo stadio sono un po’ calati rispetto alle prime partite del campionato, ma sta a noi cercare di far risalire l’entusiasmo il prima possibile».